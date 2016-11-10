В аэропортах Москвы из-за погодных условий отменены около ста рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло и сообщения авиакомпаний.

Так, «Аэрофлот» отменил на 10 и 11 ноября 89 рейсов из аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте перевозчика. Среди отмененных — рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Минеральные воды, Оренбург, Мурманск, Ригу, Осло, Цюрих, Стокгольм, Шанхай, Пхукет, Берлин и другие города. По данным онлайн-табло аэропорта, прилет шести самолетов других авиакомпаний в Шереметьево задерживается.

В Домодедове отменены шесть рейсов, еще 12 прилетят с опозданием. Один рейс отменили во Внукове.

По прогнозам синоптиков, в Москве в четверг, 10 ноября, может выпасть треть месячной нормы осадков. 10 и 11 ноября в городе будут идти снегопад, метель и ледяной дождь. Главное управление МЧС по Москве в связи с ухудшением погоды объявило экстренное предупреждение.