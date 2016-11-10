Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила об отмене в аэропорту Шереметьево 89 рейсов на 11–13 ноября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В сообщении «Аэрофлота» уточняется, что еще 42 рейса на прилет и вылет будут задержаны. В компании отметили, что сейчас проводится оперативное оповещение пассажиров через call-центр. Прибывших на регистрацию пассажиров перевезут на последующих рейсах.

Ранее «Аэрофлот» отменил 89 рейсов на 10 и 11 ноября. Среди отмененных — рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Минеральные воды, Оренбург, Мурманск, Ригу, Осло, Цюрих, Стокгольм, Шанхай, Пхукет, Берлин и другие города.