Вестибюли восьми станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 11 ноября, до открытия метро в понедельник, 14 ноября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через станцию «Каховская». С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Восточный вестибюль станции «Новогиреево». Вход и выход — через западный вестибюль. С 01:00 субботы до понедельника

Cеверный вестибюль станции «Водный стадион». Вход и выход — через южный вестибюль. С 01:30 субботы до понедельника

Вестибюль станции «Новоясеневская». Вход и выход — через вестибюль станции «Битцевский парк». С 01:30 субботы до понедельника

Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке). Вход и выход — через южный вестибюль. С 02:00 субботы до понедельника

Южный вестибюль «Марьино». Вход и выход — через северный вестибюль. С 02:00 субботы до понедельника

Вместе с тем до 14 ноября будет закрыт восточный вестибюль станции «Сокол». До 30 декабря закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра), до 30 сентября 2017 года недоступен северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра).