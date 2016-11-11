На МЦК возник сбой из-за непогоды
В движении поездов по Московскому центральному кольцу возник сбой из-за обледенения контактного провода. Об этом сообщается на канале МЦК в Telegram.
«Движение на МЦК затруднено из-за обледенения контактного провода. По возможности выбирайте маршруты объезда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поезда ходят с увеличенными интервалами.
Ранее мэрия Москвы попросила москвичей по возможности не выходить из дома, так как из-за похолодания на улицах после дождя образовалась сильная гололедица.
КомментарииПодписаться