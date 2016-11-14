Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» больше не будет летать в австрийский город Инсбрук, передает «Интерфакс».

По данным представителей лоукостера, рейсы из Москвы в Инсбрук отменяются, поскольку австрийский аэропорт не выделил слотов на полеты российского авиаперевозчика по субботам. «„Победа“ много раз направляла в аэропорт Инсбрука соответствующий запрос, однако каждый раз получала отказ», — сказали в компании.

Как сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, единственное время прилета-вылета, которое предложили лоукостеру, «не будет пользоваться спросом в связи со спецификой турпотока на горнолыжные курорты, что создает неконкурентные условия для авиакомпании по сравнению с национальным перевозчиком Австрии — Austrian Airlines».

Также в Инсбрук летает авиакомпания «Сибирь», известная под брендом S7 Airlines.