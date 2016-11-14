В московских маршрутках, работающих по госконтракту, начали тестировать бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает интернет-издание M24.ru со ссылкой на начальника управления контроля коммерческих перевозчиков по государственным контрактам ГКУ «Организатор перевозок» Игоря Шитикова.

«Постепенно каждый перевозчик оснащается необходимым оборудованием, эта работа ведется, она в ближайшее время будет завершена. В некоторых машинах уже работает Wi-Fi», — объяснил Шитиков.

Поскольку все перевозчики используют разные модели автобусов, каждый оснащается оборудованием для Wi-Fi в индивидуальном порядке.

В 2016 году в Москве прошла масштабная реформа коммерческого транспорта. Частные перевозчики для работы в городе были отобраны по конкурсу, все они заключили обязательный контракт с властями. По новым правилам, компании должны соблюдать единый стиль оформления автобусов и маршруток, принимать к оплате проездные билеты и учитывать льготы. Кроме того, теперь маршрутки не имеют права останавливаться по требованию пассажиров вне остановок общественного транспорта.