Новый тариф на стоянку в зоне платной парковки в центре Москвы начнет действовать с 2 декабря. Он составит от 50 рублей за полчаса и до 200 рублей в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности и потребностей местных жителей», — поясняют в пресс-службе.

Уточняется, что цены повысят на 133 центральных улицах.

В начале ноября появилась информация, что платные парковки в Москве с 26 декабря могут появиться еще на 200 улицах. Больше всего улиц с платной парковкой будет в Восточном административном округе — 87. В Центральном округе деньги за парковку начнут брать еще на 15 улицах, а в Северо-Восточном округе платная парковка появится на 29 улицах.