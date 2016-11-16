С 2 декабря тарифы на парковку вырастут на 732 улицах Москвы. Полный список улиц опубликован на Едином транспортном портале. Все улицы находятся в пределах Третьего транспортного кольца.

Ранее сообщалось, что рост цен коснется 133 улиц. По уточненным данным, на этих ранее упоминавшихся улицах будет самый высокий тариф — 200 рублей за час стоянки.

В пределах Бульварного кольца парковка с 08:00 до 20:00 первые полчаса будет стоить 50 рублей, далее — 150 рублей в час. В остальное время за парковку будут брать 80 рублей в час.

Внутри Садового кольца с 08:00 до 20:00 первый час будет стоить 60 рублей, далее — 100 рублей в час, а с 20:00 до 08:00 — 60 рублей в час.