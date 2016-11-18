Вестибюли шести станций Московского метрополитена будут закрыты в период с вечера пятницы, 18 ноября, до открытия метро в понедельник, 21 ноября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время закрытия

Восточный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через западный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через станцию «Каховская» С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке). Вход и выход — через южный вестибюль С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Вестибюль станции «Новоясеневская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через вестибюль станции «Битцевский парк» С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Марьино» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

В ближайшее воскресенье, 20 ноября, также будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская».

Вместе с тем до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 1 марта 2017 года закрыт западный вестибюль станции «Фили», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра), до 30 сентября 2017 года недоступен северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра).