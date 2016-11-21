Депутаты Государственной думы с начала 2017 года снова смогут пользоваться залами официальных делегаций — ЗОЛДами — в аэропортах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена думского комитета по регламенту Владимира Позднякова.

По словам парламентария, это право будет распространяться на командировки и «региональные недели» — поездки, которые депутат совершает раз в месяц в регион, от которого избирался в Думу.

В 2014 году для экономии бюджета парламентариям запретили пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах во время региональных командировок. Им приходилось оплачивать бизнес-залы за свой счет. На заграничные поездки это ограничение не распространялось.