На общественном транспорте в Москве появятся изображения лис, тигров, енотов, зебр и сурикатов из Московского зоопарка. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В декабре фотографиями зверей украсят шесть городских автобусов и один троллейбус. Рядом с каждой фотографией будет указан короткий номер 2272 — по нему можно перечислить пожертвования на содержание зверей. «Люди хотят помогать животным, но не все могут заниматься волонтерской работой или опекать кого-то из краснокнижных обитателей Московского зоопарка. Мы предлагаем всем неравнодушным оказать помощь небольшим переводом средств на короткий номер», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Минимальная сумма перевода не ограничена, за отправку СМС-сообщения по указанному номеру плата не взимается. Сбор средств продлится два месяца.

Изображения животных появятся на следующих автобусах: № 155 («Проспект Маршала Жукова» — «Метро „Филёвский парк“»); № 105 («Метро „Сокол“» — «Метро „Динамо“»); № 76 («Метро „ВДНХ“ (северный вестибюль)» — «Метро „Тимирязевская“»); № 903 («Холмогорская улица» — «Рижский вокзал»); № 93 («Метро „ВДНХ“ (северный вестибюль)» — «Метро „Медведково“»); № 116 («Тишинская площадь» — «Метро „Фили“») и на троллейбусе № 32, курсирующем по маршруту «Улица Гаражная» — «Улица Уссурийская».