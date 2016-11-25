Вестибюли семи станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 25 ноября, до открытия метро в понедельник, 28 ноября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через восточный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Южный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход – через станцию «Каховская» С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Сходненская» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Южная» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Вестибюль станции «Менделеевская». Вход и выход – через станцию «Новослободская» С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

В воскресенье, 27 ноября, также будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая».

Вместе с тем до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 1 марта 2017 года — западный вестибюль станции «Фили», до 31 августа 2017 года —северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра), до 30 сентября 2017 года — северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра).