Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила на 29 и 30 ноября рейсы в Москву и обратно из-за забастовки пилотов. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook и на сайте аэропорта Домодедово.

Во вторник, 29 ноября, отменяется прибытие в Домодедово четырех рейсов из Франкфурта-на-Майне и одного из Мюнхена. Из Москвы не вылетят три запланированных рейса во Франкфурт-на-Майне и два — в Мюнхен. В среду, 30 ноября, в Москву не прилетят три рейса из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена. Обратные рейсы также отменяются.

В связи с изменениями в расписании перевозчик рекомендует регулярно проверять статус своего рейса на сайте. Все пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или поменять их на новые через личный кабинет или у туроператоров, через которых они их приобрели.