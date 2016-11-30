Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет или задерживает почти 60 рейсов на 1 и 2 декабря из-за прогноза плохой погоды. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий „Аэрофлот“ вносит изменения в расписание рейсов на 1 и 2 декабря в аэропорту Шереметьево. Так, 1 декабря в аэропорту Шереметьево отменено 46 рейсов и задержано 16, а 2 декабря — отменено 14 авиарейсов», — говорится в сообщении.

Пассажиров, прибывших на регистрацию, обещают обеспечить согласно стандартам «Аэрофлота» и перевезти на последующих рейсах.