МЦК и пригородные электрички в 2017 году подключат к единой сети Wi-Fi в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Интернет будет работать на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между разными видами транспорта. «Это масштабный проект, который в том числе является частью подготовки инфраструктуры Москвы к чемпионату миру по футболу 2018 года», — отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, если сейчас у каждой сети Wi-Fi в разных видах транспорта свое название (в метро — MosMetro_Free, в автобусах — Mosgortrans_Free), то теперь у сети будет единое название — MT_FREE.

Полный запуск единой бесшовной зоны Wi-Fi, соединяющей сети метро, наземного транспорта, МЦК, электричек, а также поездов «Аэроэкспресса», запланирован на весну 2017 года.

Сегодня беспроводной интернет уже доступен на 450 остановках наземного транспорта около станций метро, железнодорожных платформ и автовокзалов.