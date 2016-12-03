В московских аэропортах отменяются и задерживаются рейсы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» и информации на онлайн-табло Шереметьева, Внукова и Домодедова.

Больше всего отменил пришлось на аэропорт Шереметьево. Здесь не состоится вылет и прилет 57 рейсов. Основную часть составляют рейсы авиакомпании «Аэрофлот», которая отменила на 3 и 4 декабря более сорока своих запланированных перелетов. Кроме того, в Шереметьеве задерживаются 17 рейсов.

В Домодедове отменили три рейса, задерживаются 28. Из Внукова не вылетят два самолета.