Из-за ухудшения погоды в московских аэропортах отменяются и задерживаются рейсы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» и информации на онлайн-табло Шереметьева, Внукова и Домодедова.

Больше всего отмен пришлось на аэропорт Шереметьево. Здесь не состоится вылет и прилет 54 рейсов. Основную часть составляют рейсы авиакомпании «Аэрофлот». С расписанием отмененных рейсов можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика. Кроме того, в Шереметьеве сейчас задерживаются шесть рейсов.

В Домодедове отменили три рейса. Еще два задерживаются. Во Внукове вылет и прилет осуществляются по расписанию.