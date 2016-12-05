Компания «Яндекс» заявила о решении проблем с GPS-навигаторами около московского Кремля. При появлении помех сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор» будут возвращать пользователя в исходную точку. Об этом газете «Ведомости» рассказал глава навигационных сервисов компании Роман Чернин.

Изменения в приложениях «Яндекса», о которых рассказывает Чернин, должны решить проблемы с вызовом такси и использованием навигаторов для автомобилей, возникшие из-за искаженного сигнала GPS в центре Москвы.

Летом 2016 года горожане рассказывали в социальных сетях, что на территориях в районе Кремля их смартфоны показывают, что абоненты находятся в аэропортах Внуково или Домодедово. Позже директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов провел исследование, в ходе которого выяснил, что в Кремле может стоять программно-аппаратный комплекс, имитирующий работу спутника навигационных систем.

Анонимные источники «Ведомостей» утверждали, что этот комплекс предназначен для радиоэлектронной борьбы. Его разработали при содействии министерства обороны для защиты важных объектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «если применяются какие-то необходимые меры безопасности, то это совершенно нормально». Он добавил, что сталкивался со сбоями, однако причину их называть не стал.