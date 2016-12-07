Авиакомпания «Аэрофлот» разработала пакет предложений по противодействию пассажирам, нарушающим правила поведения на борту. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает издание «Вестник Ассоциации туроператоров России».

Авиаперевозчик предлагает привести российское законодательство в этой области в соответствие с международным правом, «обеспечив при этом неотвратимость наказания за противоправное деяние, совершенное на борту воздушного судна, соразмерно степени его серьезности».

В «Аэрофлоте» считают, что необходимо увеличить штраф для нарушителей правил поведения, а также на законодательном уровне разрешить членам экипажа применять к ним «специальные средства сдерживания».

Также «Аэрофлот» считает, что авиаперевозчиком необходимо дать законодательную возможность создавать черные списки пассажиров, которым будут отказывать услугах.

«Мы намерены активно продвигать эти меры, в том числе, в плотной работе с Госдумой и другими органами власти. Приведенные тезисы хорошо зарекомендовали себя в мире как способы борьбы с авиадебоширами. В той или иной степени они применяются практически во всех авиакомпаниях, и можно отметить значительное снижение количества случаев деструктивного поведения пассажиров на борту лайнеров этих перевозчиков», — рассказали изданию в пресс-службе перевозчика.