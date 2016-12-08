На 14 станциях Московского центрального кольца установят и украсят новогодние елки. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Для установки выбрали именно 14 станций, потому что МЦК является 14-й линией московского метро. Вестибюли и пространство над билетными кассами в подземке украсят хвойными гирляндами с елочными шарами и бантами.

Также на МЦК устроят фотоконкурс-квест «Елочка МЦК» с подарками от метрополитена. Пассажирам не расскажут заранее, где именно на территории МЦК установят елки. Участникам конкурса нужно будет найти их, сделать селфи на фоне и выложить фотографию в Instagram. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.

Кроме того, в субботу, 17 декабря, на станции «Лужники» пассажиров с наступающим годом будет поздравлять Дед Мороз с роботом Метрошей.