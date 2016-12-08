К 2018 году в Москве построят четыре новых тоннеля длиной почти в два километра. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, два тоннеля расположатся на участке реконструкции улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко и Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Еще два — на южном участке Северо-Западной хорды, на пересечениях Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова и улицей Артамонова.

Северо-Западная хорда протяженностью 29 километров пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и обеспечит связь между районами севера и юга Москвы, минуя центральную часть города. Работы по ее строительству планируется завершить в 2018 году.

В процессе возведения Северо-Западной хорды планируется построить девять тоннелей протяженностью семь километров. Сейчас уже открыты пять из них: Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель под Михалковской улицей, тоннель под 3-м Нижнелихоборским проездом, тоннель, обеспечивающий съезд с Балтийской на Большую Академическую улицу, и тоннель винчестерного типа на пересечении улиц Берзарина и Народного Ополчения.