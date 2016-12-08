Центральный участок Сокольнической линии метро закроется на ремонт в воскресенье, 18 декабря. Об этом со ссылкой на замглавы Московского метрополитена Марата Хакова сообщает РИА «Новости».

Закроется участок от станции «Комсомольская» до «Парка культуры». Работать не будут станции «Кропоткинская», «Охотный Ряд», «Лубянка», «Чистые пруды» и «Красные ворота».

Работа станций возобновится в понедельник, 19 декабря.