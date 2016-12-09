Станцию метро «Мякинино» передадут столичному метрополитену в бессрочную и безвозмездную аренду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Crocus Group Араса Агаларова. Именно Crocus Group сейчас владеет частью станции.

Агаларов отметил, что переговоры с правительством Москвы завершены. В данный момент оформляются документы о соответствии станции «Мякинино» нормам безопасности. Планируется, что все бумаги будут готовы в течение двух-трех месяцев.

В августе 2016 года станцию «Мякинино» собирались закрыть из-за того, что Crocus Group не исполнила своих обязательств по оформлению документов. Президент Crocus Group Араз Агаларов тогда заявил, что документами, о которых шла речь, должен был заниматься Ростехнадзор, однако возникла проблема из-за того, что станция находится на территории Московской области, но входит при этом в систему Московского метрополитена.

Станция метро «Мякинино» открылась 26 декабря 2009 года и стала первой станцией подземки на территории Московской области. Также это первая станция, построенная по принципу государственно-частного партнерства с привлечением средств компании Crocus Group, принадлежащей бизнесмену Аразу Агаларову.