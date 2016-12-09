Вестибюли пяти станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 9 декабря, до открытия метро в понедельник, 12 декабря, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village рассказали в пресс-службе подземки.

«В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — говорится в сообщении.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Западный вестибюль станции «Кузьминки» со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через восточный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Южный вестибюль станции «Нахимовский проспект» со стороны первого вагона из центра, вход и выход — через северный вестибюль С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская», вход и выход — через станцию «Каховская» С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Также с 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник будет закрыт вестибюль станции «Менделеевская», вход и выход — через станцию «Новослободская».

Кроме того, в воскресенье, 11 декабря, будет закрыт центральный участок Таганско-Краснопресненской линии метро.

До 30 декабря закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра), до 30 сентября 2017 года недоступен северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра).