В аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий отменены более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, на момент написания заметки в аэропорту Домодедово 20 рейсов отменены, десять задерживаются, в Шереметьеве девять отменены, три задерживаются, а во Внукове отменены два рейса.

Большинство отмененных рейсов принадлежат российским авиакомпаниям, например «ВИМ-Авиа» и «ИрАэро». Среди направлений — Сочи, Минеральные Воды, Омск и другие города России.