С 19 по 28 декабря будет закрыт участок между станциями «Парк Победы» «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии метро. Ограничения вводятся по просьбе столичного департамента строительства для ввода в эксплуатацию новых станций линии. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Деловой центр» и «Парк Победы» Калининско-Солнцевской линии, а также переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В течение десяти дней специалисты должны будут подключить необходимое технологическое оборудование и провести обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» – «Раменки».

Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.