Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в Москве могут ввести платное движение на отдельных дорогах в пределах региона. Онлайн-трансляция заседания велась на сайте Думы.

За документ проголосовали 319 депутатов, против — 100, один парламентарий воздержался.

Замминистра транспорта Сергей Аристов на заседании сослался на опыт зарубежных стран, где ограничивается въезд в исторические части городов. Представители «Единой России» поддержали инициативу, добавив, что подготовят поправки к некоторым положениям законопроекта. Против документа выступили представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Закон вступит в силу через год после его окончательного принятия и опубликования.