Авиакомпания «Аэрофлот» запретит перевозить на своих рейсах собак брахицефальных пород, то есть с укороченной лицевой частью черепа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Таким образом, под запрет попадут собаки с короткой и приплюснутой мордой, например, бульдоги, мопсы, пекинесы, ши-тцу, боксеры, грифоны, бостон-терьеры. «К перевозке не будут приниматься собаки, относящиеся к брахицефальным породам, больные и подопытные животные или птицы, животные, относящиеся к пресмыкающимся, грызунам, насекомым, рыбы и рыбопосадочный материал, а также другие морские и речные животные, требующие перевозки в воде», — заявили в компании.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что эти собаки очень чувствительны к перепадам температуры и стрессу. Здоровье питомца может повредиться, поэтому авиакомпания не рекомендует перевозить таких животных, если температура в аэропорту отправления, трансфера или прибытия превышает 27 градусов по Цельсию. Это грозит для животного летальным исходом.