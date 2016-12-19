В 2017 году «Мосгортранс» планирует закупить 923 новых автобуса. Об этом сообщается на сайте информационного центра Москвы.

Среди новых автобусов будет 873 рейсовых и 50 туристических для перевозки гостей города во время Чемпиона мира по футболу в 2018 году. Также будет закуплено 100 трамваев.

Если считать с 2010 года перевозчик приобрел 5 998 новых автобусов. Это означает обновление автобусного парка на 95 %.

«За эти годы было закуплено около 6 тысяч новых автобусов. Автобусный парк обновился на 95 %. Сегодня мы переходим с поставщиками на контракты жизненного цикла, которые обязывают поставщиков поддерживать в надлежащем состоянии автобусы в течение всего периода эксплуатации, и в дальнейшем предстоит задача поддерживать городской транспорт на том достаточно высоком уровне, который мы достигли», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые автобусы могут вместить от 65 до 147 пассажиров. Они оснащены двигателями класса «Евро-5», системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, климат-контроля, электронными информационными табло. Транспорт также приспособлен для людей с ограниченными возможностями.