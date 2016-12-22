Обновлено: добавлено предполагаемое время прибытия

Из-за поломки локомотива в Подмосковье остановили поезд № 748 «Невский экспресс», который ехал из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Клин и Решетников. «Возможно увеличение интервалов движения пригородных поездов на линии Тверь — Москва», — заявили в пресс-службе.

В 15:18 к месту остановки состава отправили вспомогательный локомотив. Причины поломки неизвестны.

Поезд выехал с Ленинградского вокзала в 13:50 и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 17:55.

UPD (17:18): В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» заявили, что поломка произошла в 14:39. После прибытия дополнительного локомотива поезд отправился дальше после 16:00.

Новое время прибытия назначено на 19:45.