Поезд «Невский экспресс» сломался по дороге из Москвы в Петербург (обновлено)
Обновлено: добавлено предполагаемое время прибытия
Из-за поломки локомотива в Подмосковье остановили поезд № 748 «Невский экспресс», который ехал из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел на перегоне между станциями Клин и Решетников. «Возможно увеличение интервалов движения пригородных поездов на линии Тверь — Москва», — заявили в пресс-службе.
В 15:18 к месту остановки состава отправили вспомогательный локомотив. Причины поломки неизвестны.
Поезд выехал с Ленинградского вокзала в 13:50 и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 17:55.
UPD (17:18): В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» заявили, что поломка произошла в 14:39. После прибытия дополнительного локомотива поезд отправился дальше после 16:00.
Новое время прибытия назначено на 19:45.
КомментарииПодписаться