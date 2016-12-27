В воскресенье, 31 декабря, парковка в Москве останется платной. Об этом со ссылкой на анонимный источник в администрации города сообщает ТАСС. При этом с 1 по 8 января парковку сделают бесплатной.

«В этот период действуют так называемые парковочные каникулы. А 31 декабря — суббота, поэтому парковка будет платной», — заявил источник агентства.

Платная парковка на улицах Москвы появилась в 2012 году. Изначально деньги за стоянку взимались только в центре города, однако постепенно платные зоны распространились и на другие районы. Парковка бесплатна по воскресеньям и государственным праздникам.

С 26 декабря еще на 206 улицах в Москве заработала платная парковка. Ранее в столичном департаменте транспорта поясняли, что расширение парковочного пространства коснется «аварийно опасных участков и мест наибольшего скопления автомобилей». Новые зоны платной парковки определялись при участии муниципальных депутатов, транспортных экспертов и жителей города.