В районе Измайлово за счет введения не нескольких улицах одностороннего движения появится более 160 бесплатных парковочных мест. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Одностороннее движение введут в январе на участках пяти улиц, а именно на 5, 6, 7, 10 и 11-й Парковых улицах. «Решение было принято на основе многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест на заявленных улицах и согласовано с префектурой Восточного административного округа», — рассказали в ЦОДД.

Улицы начнут переходить на новый режим работы с 16 января. Полностью новая схема движения заработает к 20 января.