На станции метро «Парк Победы» запустили самый глубокий в мире эскалатор. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Мы завершили строительство и запустили самый длинный в мире эскалатор в метро. Его длина составляет 130 метров, он расположен на глубине 68 метров», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, также предусматривается строительство выхода с эскалатора второго западного подземного вестибюля станции «Парк Победы».