Союз пассажиров направил жалобу в департамент транспорта Москвы на отмену маршруток в юго-западном и западном административных округах. Об этом сообщает «РБК»

«После отмены маршруток среднее время ожидания на остановке увеличилось практически везде. На некоторых маршрутах оно выросло на три минуты, на других — на 20 минут», — рассказал агентству эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов.

По данным организации, на северо-востоке столицы в районах Лианозово и Медведково после отмены время ожидания автобуса может составлять 40 минут. Также на несколько минут увеличились интервалы на маршруте от Ховрино до Лосиноостровской.

Кроме того, в некоторых районах Москвы после отмены маршруток власти пустили недостаточно автобусов или не пустили вообще. Такое произошло на маршрутах от метро «Улица 1905 года» в сторону станций «Шелепиха» и «Фили», от метро «Юго-Западная» в Новую Москву и от метро «Черкизовская» до Южного Измайлова.

В 2016 году московские власти приступили к реформе пассажирских перевозок. С 15 августа в Москве исчезли привычные маршрутки — их заменили синие микроавтобусы, оборудованные валидаторами. При этом изменились и сами маршруты следования наземного транспорта.