Открылись вторые вестибюли трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро
В Москве открылись вторые вестибюли трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро — «Петровско-Разумовской», «Фонвизинской» и «Бутырской». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.
Выходы из нового вестибюля «Бутырской» ведут к Огородному проезду, «Фонвизинской» — на улицу Милашенкова, «Петровско-Разумовской» — к вестибюлю одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена.
16 сентября в Москве открыли три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумовскую».
Станция «Бутырская» расположена у пересечения Огородного проезда и улицы Руставели, «Фонвизинская» — на пересечении улиц Милашенкова и Фонвизина, а «Петровско-Разумовская» — на Дмитровском шоссе, вблизи Локомотивного проезда и рядом с платформой Петровско-Разумовское Октябрьской железной дороги.
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