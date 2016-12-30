В Москве открылись вторые вестибюли трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро — «Петровско-Разумовской», «Фонвизинской» и «Бутырской». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

11:30 Люблинско-Дмитровская линия. Вторые вестибюли станций «Петровско-Разумовская», «Фонвизинская» и «Бутырская» открыты для пассажиров! — Московское метро (@MetroOperativno) 30 December 2016

Выходы из нового вестибюля «Бутырской» ведут к Огородному проезду, «Фонвизинской» — на улицу Милашенкова, «Петровско-Разумовской» — к вестибюлю одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена.

16 сентября в Москве открыли три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумовскую».

Станция «Бутырская» расположена у пересечения Огородного проезда и улицы Руставели, «Фонвизинская» — на пересечении улиц Милашенкова и Фонвизина, а «Петровско-Разумовская» — на Дмитровском шоссе, вблизи Локомотивного проезда и рядом с платформой Петровско-Разумовское Октябрьской железной дороги.