10 января на станциях «Университет» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метро на ремонт закроются эскалаторы. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Капитальный ремонт эскалатора южного вестибюля станции «Бульвар Рокоссовского» продлится до 15 февраля, эскалатора северного вестибюля «Университета» — до 17 февраля.

Ранее сообщалось, что московская подземка объявила конкурс на разработку проектной документации по замене эскалаторов на четырех станциях метро. Стоимость работ для станции «Арбатская» составит до 65,4 миллиона рубля, станции «Алексеевская» — до 61,3 миллиона рублей, «Краснопресненской» — до 74,1 миллиона рублей, а для станции «Университет» — до 56,4 миллиона рублей.