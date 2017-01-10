Новый подрядчик метро начал размещать рекламу
Компания «Трейд компани», которая с августа 2016 года назначена новым рекламным подрядчиком Московского метрополитена, начала размещать рекламу в подземке. Об этом The Village рассказали в пресс-службе метро.
Представители метрополитена уточнили, что с конца декабря реклама стала появляться в подвижном составе, а с начала января — над эскалаторами.
В технической документации для подрядчика предусмотрены новые способы размещения рекламы в метро. Например, ее планируется размещать на видеоэкранах на потолках и стенах переходов. Также экраны для транслирования рекламных роликов установят на стенах вдоль эскалаторов и лестниц, а в переходах появятся широкоформатные экраны и видеостены. Кроме того, контракт предусматривает возможность брендирования поездов снаружи и изнутри. Также подрядчик сможет брендировать станции — кроме тех 40, что входят в список архитектурного наследия. Еще одним нововведением станет возможность проводить в метро промоакции.
На участие в новом аукционе по размещению и распространению рекламы в метро поступило пять заявок. Во время аукциона были сделаны восемь ценовых предложений, начальная цена составил 17,6 миллиарда рублей. 27 августа метрополитен объявил победителя, которым стала «Трейд компани». Сумма контракта оценивается в 22,66 миллиарда рублей.
Контракт с предыдущим оператором рекламных площадей, компанией «Авто Селл», которая работала с 2011 года, метро расторгло в одностороннем порядке весной 2015 года. Причиной стала задолженность подрядчика на сумму 1,124 миллиарда рублей. На месте демонтированных постеров бывшего рекламного подрядчика метро временно разместило социальную рекламу.
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