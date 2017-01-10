Компания «Трейд компани», которая с августа 2016 года назначена новым рекламным подрядчиком Московского метрополитена, начала размещать рекламу в подземке. Об этом The Village рассказали в пресс-службе метро.

Представители метрополитена уточнили, что с конца декабря реклама стала появляться в подвижном составе, а с начала января — над эскалаторами.

В технической документации для подрядчика предусмотрены новые способы размещения рекламы в метро. Например, ее планируется размещать на видеоэкранах на потолках и стенах переходов. Также экраны для транслирования рекламных роликов установят на стенах вдоль эскалаторов и лестниц, а в переходах появятся широкоформатные экраны и видеостены. Кроме того, контракт предусматривает возможность брендирования поездов снаружи и изнутри. Также подрядчик сможет брендировать станции — кроме тех 40, что входят в список архитектурного наследия. Еще одним нововведением станет возможность проводить в метро промоакции.

Красивое все таки подземелье 🚇#метро #москва #moscow #metro #subway #russia # Фото опубликовано Simis Nataliya (@natalia_simis) Янв 10 2017 в 3:44 PST

Реклама вернулась в метро. Вот уже себя рекламирует кто ей будет заниматься. Ожидаем поток рекламы везде в метро. #рекламавметро #реклама #метро #московскоеметро Фото опубликовано Настенька (@kposhik) Янв 9 2017 в 8:20 PST

На участие в новом аукционе по размещению и распространению рекламы в метро поступило пять заявок. Во время аукциона были сделаны восемь ценовых предложений, начальная цена составил 17,6 миллиарда рублей. 27 августа метрополитен объявил победителя, которым стала «Трейд компани». Сумма контракта оценивается в 22,66 миллиарда рублей.

Контракт с предыдущим оператором рекламных площадей, компанией «Авто Селл», которая работала с 2011 года, метро расторгло в одностороннем порядке весной 2015 года. Причиной стала задолженность подрядчика на сумму 1,124 миллиарда рублей. На месте демонтированных постеров бывшего рекламного подрядчика метро временно разместило социальную рекламу.