Утром в среду, 11 января, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:25, в Шереметьеве отменили 25 вылетов, а в Домодедове — 12. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Архангельск, Сыктывкар, Белгород, Воронеж, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Ульяновск, Тюмень, Омск, Минск и Берлин.

Еще 14 рейсов задерживаются: семь из них — в Домодедове, четыре — в Шереметьеве, а еще три — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.