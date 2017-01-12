Власти Москвы к концу января установят на пяти улицах города дорожные знаки меньшего размера. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Центр организации дорожного движения» сообщает «РБК».

Знаки «Остановка запрещена», «Парковка» и «Платные услуги» уменьшат в 1,5 раза, также в два раза сократится их количество. В знаках «Платная парковка» будут совмещены знак «Парковка» и табличка «Платные услуги». Так станут выглядеть и знаки «Парковка для инвалидов», уточняет издание.

Список улиц, где появятся обновленные знаки, сейчас находится в разработке. По результатам установки знаков на этих пяти улицах примут решение о целесообразности их размещения по всему городу.

В декабре 2016 года о поручении первого вице-премьера Игоря Шувалова о разработке уменьшенных дорожных знаков для Москвы и Санкт-Петербурга писал «Коммерсантъ». Этим занялись Росстандарт, Минтранс, правительства столиц, экспертный центр Probok.net и консалтинговое бюро «Стрелка». Шувалов предлагал приравнять дорожные знаки в двух городах к «международным и зарубежным стандартам организации дорожного движения». Поручение предполагалось выполнить к 30 декабря прошлого года.

Инициаторами предложения выступили Probok.net и столичный ЦОДД, который опирался на исследование МАДИ от 2015 года. В управлении посчитали, что знак «Остановка запрещена» на улицах с режимом 50–60 километров в час может быть уменьшен с размера 700 на 700 миллиметров, положенного по ГОСТу, до 500 на 500 миллиметров.

«Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5–2 раза меньше. Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например „Автомойка“. В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе, и располагаются они на меньшей высоте», — заявлял «Коммерсанту» руководитель Probok.net Александр Шумский.

В ЦОДД уверены, что новые дорожные знаки больше походят городской архитектуре и доставляют меньше неудобств пешеходам, так как будут размещаться выше и ближе к дороге. «Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков», — рассказали «РБК» в управлении.