На внешней стороне МКАД на юге Москвы образовалась пробка длиной 11 километров. Причиной стало серьезное ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 23-м километре автодороги, с внешней стороны, в начале шестого произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек. Пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу. Движение машин идет по трем полосам из пяти», — говорится в сообщении.

Ранее на юге МКАД на внешней стороне автодороги столкнулись фура, легковой автомобиль и минивэн. Грузовик упал на бок и перекрыл часть трассы. Водителя иномарки с серьезными травмами отправили на медицинском вертолете в больницу.