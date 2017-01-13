Вестибюли двух станций Московского метрополитена будут закрыты в ближайшие выходные для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Вестибюль Время закрытия

Южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра) С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Южный вестибюль станции «Бабушкинская» (со стороны последнего вагона из центра) С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Также частично закроют вестибюль станции «Третьяковская».

Кроме того, до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская». В связи с заменой эскалаторов до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра). Также для этого до 30 сентября 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). До 31 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская».