В московском аэропорту Шереметьево считывающее устройство на парковке выдало автомобилисту Андрею Виллевальдту счет на 3,3 миллиона рублей из-за ошибки системы. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам водителя, система выставила ему счет за парковку в размере 3 379 800 рублей. Это произошло из-за сбоя в программе, которая посчитала, что автомобиль Виллевальдта стоял на парковке 17 лет. Настоящий счет за парковку составил около 200 рублей.

В пресс-службе Шереметьева пояснили, что сбой в системе возник из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС.

«Данное событие имело место при выезде клиента из привокзальной территории терминалов Е и F. При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена», — заявили представители аэропорта.

Отмечается, что в 2017 году парковочное оборудование заменят.