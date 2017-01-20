В вестибюлях 27 станций метро установили стойки для зарядки гаджетов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Так, стойки появились на станциях «Митино», «Выставочная», «Парк Победы», «Деловой центр», «Трубная», «Цветной бульвар», «Достоевская», «Дубровка», «Воробьёвы горы», «Алма-Атинская», «Зябликово», «Борисово», «Варшавская», «Авиамоторная», «Новокосино», «Площадь Ильича», «Проспект Мира», «Маяковская», «Лесопарковая», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская», «Мякинино», «Строгино», «Спартак», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект», «Жулебино».

После успеха пилотного проекта, в рамках которого на станциях «Выставочная» и «Котельники» уставили подобные стойки, было принято решение разместить еще 30 панелей. Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами.

Ранее сообщалось, что на 16 станциях Московского центрального кольца появились стойки для зарядки гаджетов. Еще 24 зарядные панели установили в вестибюлях станций.