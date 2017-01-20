Вестибюли четырех станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 20 января, до утра понедельника, 23 января, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тульская» (Вход и выход — через южный вестибюль) С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская». (Вход и выход — через станцию «Каховская») С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Южный вестибюль станции «Бабушкинская». (Вход и выход — через северный вестибюль) С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Южный вестибюль станции «Сходненская». (Вход и выход — через северный вестибюль) С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Кроме того, до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская».

В связи с заменой эскалаторов до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра). По той же причине до 30 сентября 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). До 31 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская».