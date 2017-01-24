В аэропорту Домодедово заработала система Tax Free, которая позволяет пассажирам возвращать часть налогов с приобретенных в другой стране товаров. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Возмещение можно получить в кассах Дом-банка при предъявлении Tax Free форм, чеков и товаров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дом-банк работает с системами Premier Tax Free и Worldwide Tax Free. Операционные кассы банка находятся в зонах прилета внутренних и международных линий и работают круглосуточно.

Совершать покупки по Premier Tax Free и Worldwide Tax Free можно в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, на Кипре, в Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Сингапуре, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

В апреле 2016 года появилась информация, что система возврата части НДС иностранцам уже прорабатывается правительством по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Помимо Федеральной налоговой службы и Минфина, этим вопросом также занимаются Федеральная таможенная служба и Минпромторг. Аэропорты Москвы инициативу поддержали.

Сейчас система Tax Free уже работает в нескольких десятках стран мира. Покидая их, иностранцы могут вернуть от 7 до 20 % стоимости покупок в зависимости от ставки НДС и комиссии оператора. При этом в каждом государстве установлена минимальная сумма покупки, позволяющая претендовать на возврат НДС.