Израиль не согласовывает рейсы компании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной стал спорный статус аэропорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Официальная причина, по данным издания, — превышение квоты межправительственного соглашения. Однако источники «Коммерсанта» настаивают на той версии, что Израиль не принимает региональный статус Жуковского — в Израиле его считают московским.

Аэропорты регионального статуса могут использовать имеющиеся в межправсоглашении свободные квоты на полеты из регионов за границу, но квоты трех столичных аэропортов уже выбраны, поясняет «Коммерсантъ».

Ранее Таджикистан не пожелал согласовать полеты российских авиакомпаний из аэропорта Жуковский. Таджикская сторона посчитала, что дополнительные рейсы в Душанбе и Худжанд из Жуковского являются «односторонним увеличением со стороны России количества перевозчиков и частоты полетов».