С 5 по 14 февраля расписание ночных аэроэкспрессов на Савёловском направлении изменят в связи с ремонтом путей. Об этом сообщается на сайте аэроэкспресса.

«В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге вносятся изменения в расписание движения поездов „Аэроэкспресс“ в ночь с 5 на 6, с 6 на 7, с 7 на 8, с 8 на 9, с 12 на 13, с 13 на 14 февраля 2017 года», — говорится на сайте компании.

Так, отменяются рейсы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 23:00 и в 00:00. В обратном направлении не будут ходить экспрессы отправлением в 23:30 и в 00:00.

С Белорусского вокзала в Шереметьево аэроэкспресс теперь будет отправляться в 23:36 (вместо 23:30) и прибывать в 00:11 (вместо 00:05), поезд отправлением в 00:45 (вместо 00:30) будет прибывать в 01:20 (вместо 01:05). Из аэропорта Шереметьево поезд будет отправляться в 23:09 (вместо 23:00), прибывать в 23:51 (вместо 23:35); поезд отправлением в 00:38 (вместо 00:30) прибудет в 1:20 (вместо 01:05).