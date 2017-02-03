В поезде «Лев Толстой» появится библиотека современной русской и финской литературы. Об этом сообщает ТАСС.

«С 5 февраля по 5 апреля 2017 года в поезде № 31/32 „Лев Толстой“ Москва —Хельсинки для пассажиров будет работать настоящая библиотека. Она включает книги современных финских и русских писателей для самых разных возрастов в переводе на русский и финский языки соответственно», — рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Так, пассажиры смогут заказывать книги у проводников после того, как заполнят библиотечные формуляры.

Поезд отправится 5 февраля из Хельсинки, а 6 февраля в 09:19 он прибудет на Ленинградский вокзал в Москве. Запуск поезда осуществляется при поддержке посольства Финляндии в Москве.