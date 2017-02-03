Вестибюли четырех станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 3 февраля, до утра понедельника, 6 февраля, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюли Единица измерения

Южный вестибюль станции «Тульская» (вход и выход через северный вестибюль) С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Ясенево» (вход и выход через южный вестибюль) С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (вход и выход через южный вестибюль) С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Сходненская» (вход и выход через южный вестибюль) С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Кроме того, до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская».

В связи с заменой эскалаторов до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра). По той же причине до 30 сентября 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). До 31 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская».