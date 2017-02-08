Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте внесла представления главам компании «Аэрофлот» и аэропорта Шереметьево после проверки столкновения двух самолетов в декабре 2016 года. Об этом со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру сообщает ТАСС.

«Инцидент произошел в результате несоблюдения бригадиром бригады по буксировке авиакомпании „Аэрофлот“ и диспетчером по рулению воздушных судов аэропорта требований к буксировке воздушных судов, регламентированных федеральными авиационными правилами», — рассказали в прокуратуре.

Вечером 17 декабря 2016 года в аэропорту Шереметьево во время буксировки в ангар самолет Airbus А330 задел крылом Airbus А330, находившийся на стоянке. Самолеты получили значительные повреждения, утверждают в надзорном ведомстве.

В адрес генеральных директоров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и АО «Международный аэропорт Шереметьево» внесли представления об устранении нарушений законодательства.